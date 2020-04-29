Комитет ЖК по бюджету и финансам одобрил законопроект «О статусе медработника»

Парламентский комитет по бюджету и финансам одобрил в первом чтении законопроект «О статусе медицинского работника».

По словам одного из инициаторов депутата Натальи Никитенко, завтра проект документа будет представлен на комитете по социальным вопросам, а затем вынесен на пленарное заседание. «Мы надеемся, что парламентарии одобрят нашу концепцию», — сказала она.

В комитете отметили, что законопроектом устанавливается нормативное регулирование прав медицинских работников государственных и муниципальных организаций здравоохранения в период введения чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.

Инициаторы документа настаивают на включении в закон гарантий государственного страхования жизни и здоровья медицинского работника государственных и муниципальных организаций здравоохранения. Сегодня стало известно, что свое заключение дало правительство. Кабинет министров не согласен с нормой о выплате страховки медикам, ссылаясь на то, что средства на это не предусмотрены. Чиновники заявили, что внесут свои поправки в ходе обсуждения проекта в режиме второго чтения.