В Кыргызстане предприятия будут проверять на соблюдение санитарных норм. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, руководители предприятий, получающие разрешение на запуск с 1 мая, подпишут соответствующее обязательство.

«Все должны соблюдать санитарные нормы. Предприятия должны установить соответствующее оборудование, постелить коврики с дезинфицирующим средством, установить санитайзеры. Конечно, поголовно не сможем проверить, но выборочные проверки будут. Если руководитель какой-либо организации не выполнит требования Минздрава, он понесет ответственность», — сказал Кубатбек Боронов.