Возобновление внутренних авиарейсов в Кыргызстане пока не планируется

Возобновлять внутренние авиарейсы не планируется. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, межрегиональное сообщение не возобновляется.

«Что касается международных рейсов, то это зависит не только от нас, но и от других стран тоже. Мы не сможем открыть международные рейсы до тех пор, пока соседи не возобновят их. Вопрос о внутренних рейсах тоже не стоит, поскольку межрегиональное сообщение не возобновляется», — сказал Кубатбек Боронов.

Он добавил, что поездки между регионами на такси также запрещены.

«Карантин до 10 мая действует в Джалал-Абаде, Оше и Бишкеке. Мы не советуем без особых причин передвигаться между городами», — сказал Кубатбек Боронов.