Шесть человек, нарушивших условия карантина, ждет штраф до 60 тысяч сомов

Все лица, контактирующие с больными коронавирусом, установлены. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, все службы задействованы и в курсе, где находятся контактные лица.

«Над теми, кто находится на домашнем карантине, с их согласия установлено наблюдение с геолокацией. С помощью их мобильных телефонов мы в курсе, по какому маршруту передвигаются люди. В отношении шести человек, нарушивших условия карантина, материалы переданы в суд. Их ждет штраф от 30 до 60 тысяч сомов. Еще девять человек ждет штраф до 3 тысяч сомов», — сказал Кубатбек Боронов.