Кубатбек Боронов: Мы уже подготовились к возможной второй волне коронавируса

«Мы сегодня уже хорошо подготовились на случай, если будет вторая волна заболеваемости коронавирусом», — заявил сегодня первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, сейчас есть разные предположения о второй волне инфицирования. Кто-то прогнозирует ее осенью, кто-то — в ближайшее время. Но в любом случае в правительстве готовы к возможным новым заболевшим.

«У нас уже есть опыт, как вести работу. Зарубежные эксперты, которые к нам приезжали недавно, одобрили наш алгоритм работы. Они сказали, что мы идем по правильному пути. Мы, конечно, еще будем готовиться, улучшать техническое состояние, силы и средства республики, чтобы лучше подготовиться к возможной второй волне», — сказал Кубатбек Боронов.