Китайский Эксимбанк реструктуризирует долг Кыргызстана

Кредиторы с понимаем относятся к предложению о пролонгации выплаты долгов. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, на прошлой неделе состоялся разговор президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с главой КНР Си Цзиньпином о реструктуризации долга Эксимбанку.

«Насколько я знаю, обращение нашло понимание. Сейчас Эксимбанк связался с нашими специалистами, работа началась. Что касается внешнего долга перед другими кредиторами, то ведется работа по отсрочке платежей по двусторонним кредитам в рамках парижского клуба», — сказал Эркин Асрандиев.

Всего Кыргызстан должен Эксимбанку $1,7 миллиарда.