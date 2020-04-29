Детские сады и школы начнут работу только после снятия режимов ЧП и ЧС

Детские сады и школы заработают только после того, как будет снят режим чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения. Об этом сегодня сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, на сегодня определены виды деятельности, которым будет поэтапно разрешено открываться. Все остальные, в том числе и образовательные учреждения, возобновят свою деятельность только после того, как будут сняты все ограничительные режимы.

«Если 1 июня будут сняты режимы, будет снижение заболеваемости, то они откроются. Если нет, то это случится позже — 10, 15 июня или, возможно, даже с июля начнут работать», — заключил Эркин Асрандиев.

Указом президента продлевается чрезвычайное положение на​ территории городов Бишкека, Оша, Джалал-Абада и​ Ат-Башинского района Нарынской области до​ 10​ мая включительно.