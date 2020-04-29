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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Средствам массовой информации разрешили работать с 11 мая

Средства массовой информации начнут работать с 11 мая. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, с этого дня начнут работать все офисы и редакции СМИ.

«Часть СМИ работала в дистанционном режиме, но с 11 мая они включены в перечень возобновляемых работу организаций», — сказал Эркин Асрандиев.

Стоит отметить, что журналисты страны просили республиканский штаб решить вопрос аккредитации, чтобы и в без того сложных условиях режима ЧП продолжать работу. Однако чиновники обратили внимание на работников масс-медиа только спустя месяц после обращения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151401/
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