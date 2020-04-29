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Власть

Правительство создаст антикризисный фонд для поддержки бизнеса Кыргызстана

В рамках второго пакета мер поддержки бизнеса и населения Кыргызстана планируют формирование антикризисного фонда. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, фонд будет работать как специальный счет. Туда будут привлекать ресурсы как из внешних, так и внутренних источников. В том числе планируют задействовать свободные средства Российско-Кыргызского фонда развития.

«За счет средств фонда будет льготное финансирование для малого и среднего бизнеса», — заключил Эркин Асрандиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151400/
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