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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Правительство ожидает большой поток заявок на пропуска от предпринимателей

С возобновлением некоторых видов деятельности поступает очень много обращений на пропуска. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, правительство решило усилить работу в части пропускной системы.

«Дано задание ГКПЭН, Налоговой инспекции, Госэкотехинспекции и другим в кратчайшие сроки связаться с бизнес-структурами и запросить списки и заявки на пропуска. Отмечу, пропуска выдают только по электронной системе и есть порядок их получения. Мы понимаем, что на пропуска будет большое количество заявок, поэтому параллельно их можно получить через профильные госорганы. Также сотрудники госорганов в кратчайшие сроки придут на помощь операторам комендатуры. Дана установка, что в случае большого наплыва заявок комендатура начнет работать круглосуточно без выходных и праздников. Однако я прошу не подавать заявки тех, кого пока не касается возобновление деятельности, чтобы не перезагружать систему», — сказал Эркин Асрандиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151397/
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