Руководству Баткена поручено контролировать использование водных ресурсов

В связи с проведением весенних полевых работ руководителям Баткенской области поручено взять на особый контроль вопрос использования водных ресурсов в приграничных районах. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Вице-премьер-министр Акрам Мадумарова провел совещание по приграничным вопросам в режиме онлайн. Отмечено, что водные ресурсы в приграничных районах должны быть использованы в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.

Акрам Мадумаров отметил важность продолжения качественной проработки вопросов по границам в рамках ранее достигнутых договоренностей, а также по вопросам развития приграничного сотрудничества.

Он дал ряд поручений профильным государственным органам и органам местного самоуправления, в том числе по усилению мер безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции.