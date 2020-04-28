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Власть

Руководству Баткена поручено контролировать использование водных ресурсов

В связи с проведением весенних полевых работ руководителям Баткенской области поручено взять на особый контроль вопрос использования водных ресурсов в приграничных районах. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Вице-премьер-министр Акрам Мадумарова провел совещание по приграничным вопросам в режиме онлайн. Отмечено, что водные ресурсы в приграничных районах должны быть использованы в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.

Акрам Мадумаров отметил важность продолжения качественной проработки вопросов по границам в рамках ранее достигнутых договоренностей, а также по вопросам развития приграничного сотрудничества.

Он дал ряд поручений профильным государственным органам и органам местного самоуправления, в том числе по усилению мер безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151296/
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