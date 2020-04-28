Президент проводит заседание Совета безопасности

Сооронбай Жээнбеков сегодня проводит заседание Совета безопасности в узком составе с участием руководителей ряда государственных органов, мэра Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.
На заседании рассматривается вопрос о дальнейших мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории страны и возобновлению социально-экономической активности.
Заслушивается информация первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, вице-премьер-министра Эркина Асрандиева, министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова и руководителей госорганов о работе по борьбе с распространением коронавируса, принимаемых мерах по сглаживанию негативных последствий для экономики и вариантах возобновления экономической деятельности в стране.
Всего в республике зафиксировано 708 случаев коронавируса.