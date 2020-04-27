23:26
USD 78.89
EUR 85.88
RUB 1.08
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Парламент рассмотрит вопрос о режиме чрезвычайного положения 30 апреля

Парламент рассмотрит вопрос о продлении или снятии чрезвычайного положения 30 апреля. Об этом 24.kg сообщил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, пока никаких распоряжений от Совбеза, подкрепленных указом президента, на этот счет в аппарат Жогорку Кенеша не поступало.

«Вероятнее всего, мы пойдем по аналогичному с Казахстаном пути и продлим действие ЧП до 11 мая. Но с некоторыми послаблениями, о которых ранее говорил комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев. То есть будет разрешено работать такси, некоторым предприятиям, в частности СТО», — отметил Дастан Бекешев.

15 апреля парламент утвердил указ президента Сооронбая Жээнбекова о продлении режима чрезвычайного положения в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и Сузакском, Ноокатском, Кара-Суйском районах до 30 апреля. Режим ЧП также введен в Нарыне и Ат-Башинском районе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151227/
просмотров: 18597
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше 47 тысяч 875 семей получили продуктовые наборы от государства
Группа Queen изменила свой хит We are the champions и посвятила его врачам
В Бишкеке от коронавируса умерла жительница Джалал-Абадской области
Тест, выявляющий коронавирус в самом начале заражения, создали в США
В Бишкеке умерла заведующая ЦСМ № 3, заразившаяся коронавирусом
На спецсчет мэрии по борьбе с COVID-19 из Китая перевели 1 миллион сомов
Компания «Абу-Сахий», упоминаемая в скандале с контрабандой, помогла Кыргызстану
В интернете запустили сервис, оценивающий уровень самоизоляции в крупных городах
За сутки больше 13 тысяч заявок на получение пропусков — отклонили почти все
Врачи Ошской больницы заявили, что администрация скрывает число зараженных
Популярные новости
Детские сады и&nbsp;школы начнут работу только после снятия режимов&nbsp;ЧП и&nbsp;ЧС Детские сады и школы начнут работу только после снятия режимов ЧП и ЧС
Кыргызстан не&nbsp;достиг пика заболеваемости коронавирусом Кыргызстан не достиг пика заболеваемости коронавирусом
Это не&nbsp;мифические крокодилы в&nbsp;реке. В&nbsp;правительстве ответили Каныбеку Иманалиеву Это не мифические крокодилы в реке. В правительстве ответили Каныбеку Иманалиеву
Депутаты призвали Ирину Карамушкину не&nbsp;разжигать межрелигиозную рознь Депутаты призвали Ирину Карамушкину не разжигать межрелигиозную рознь
Бизнес
Успей сказать &laquo;спасибо&raquo;: Beeline проводит ежегодную акцию в&nbsp;помощь ветеранам ВОВ Успей сказать «спасибо»: Beeline проводит ежегодную акцию в помощь ветеранам ВОВ
Подготовься к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении Mega24 Подготовься к ОРТ в приложении Mega24
Заявление Каракольской городской организации партии &laquo;Биримдик&raquo; Заявление Каракольской городской организации партии «Биримдик»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; заботится о&nbsp;благополучии участников ВОВ «Газпром Кыргызстан» заботится о благополучии участников ВОВ
2 мая, суббота
23:03
Погладил — купи еду: в Мексике бездомный кот провожал людей к полке с кормом Погладил — купи еду: в Мексике бездомный кот провожал л...
22:35
В Оше 47 тысяч 875 семей получили продуктовые наборы от государства
22:02
Первый испытательный полет совершил туристический космоплан VSS Unity
21:51
Пресс-секретаря премьер-министра накажут за резкий ответ Каныбеку Иманалиеву
21:15
В Исфане сошел сель, затопило несколько домов