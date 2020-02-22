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Власть

Орденом «Достук» наградили министра обороны России Сергея Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу награжден орденом «Достук». Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

По ее данным, указ пописал Сооронбай Жээнбеков.

Отмечается, что орденом «Достук» Сергей Шойгу награжден за значительный вклад в развитие военного и военно-технического сотрудничества между Кыргызстаном и Россией.

Орденом «Достук» по Закону «О государственных наградах и почетных званиях Кыргызской Республики» награждают за достижения в деле развития дружеских, социально-экономических и культурно-гуманитарных связей между народами, укрепления всестороннего сотрудничества КР с другими государствами; за достижения в международной, общественной, благотворительной и гуманитарной деятельности; за личный вклад в развитие и приумножение духовного и интеллектуального потенциала страны, активную деятельность по защите прав человека и его социальных интересов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144448/
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