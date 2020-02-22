Как противостоять массовой прописке перед выборами, придумали в Жогорку Кенеше

Прописать в Законе «О выборах депутатов местных кенешей» срок для определения постоянного места проживания избирателей предлагает депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев. Поправки он вынес на общественное обсуждение.

Как отмечено в справке-обосновании, на 12 апреля 2020 года назначены выборы депутатов в местные кенеши.

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«Партии и кандидаты заранее начали готовиться к ним и искусственно расширять базу избирателей, прописывая жителей сел в городах. Особенно рост количества «кочевых» избирателей, прописавшихся с 1 января по 12 февраля 2020 года, наблюдается в трех городах: Караколе, Оше и Токмаке. В целом количество прописавшихся превышает 10-15 процентов от ранее прописанных избирателей, что может существенно влиять на формирование местного самоуправления», — отмечается в документе.

В действующем законодательстве нет ценза оседлости не только для избирателя, но и для кандидата в депутаты.

Депутат предлагает прописать срок для определения постоянного места проживания — 6 месяцев до дня голосования. При этом ценз оседлости будет распространяться не только на избирателя, но и на кандидатов в выборные должности.