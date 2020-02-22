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Власть

Кыргызстан налаживает отношения с Беларусью

В Минске прошло заседание Межправительственной кыргызско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, в рамках заседания первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов и премьер-министр Беларуси Сергей Румас обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы развития отношений между двумя странами, включая активизацию политических и торгово-экономических связей, возможности наращивания взаимного товарооборота.

Стороны обсудили сотрудничество по линии Парка высоких технологий. Беларусь готова поделиться опытом в данном направлении.

Сергей Румас отметил, что Кыргызстан и Беларусь являются надежными партнерами и выразил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.

«Для этого есть потенциал и поддержка глав наших государств» — отметил он.

По итогам встречи достигнута договоренность о проведении бизнес-форума для создания площадки предпринимателям двух республик по установлению и расширению контактов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144439/
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