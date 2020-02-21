Более 40 случаев нападения на врачей. Депутат требует наказывать уголовно

Депутат Аида Исмаилова предлагает внести поправки в Кодекс о проступках и наказывать лишением свободы от шести месяцев до года за нападение на врача. Об этом она заявила сегодня на общественных слушаниях.

По словам автора инициативы, по информации Минздрава, с 2015 по 2019 год известно более 40 случаев противоправных действий в отношении медработников.

Более точной статистики, к сожалению, нет. Но нападают и хамят не только врачам, но и учителям. Аида Исмаилова

Она добавила, что зачастую обращаются и сами граждане: они не получают качественных медицинских услуг, и это их вынуждает хамить медикам, а то и руки распускать. «Однако чаще всего врачи становятся жертвами алкоголиков, наркозависимых. В итоге люди остаются без помощи, потому что просто набрасываются на доктора, не давая ему работать», — сказала нардеп.

Участники общественных слушаний подтвердили эти сведения и отметили: врачи требуют, чтобы нападки пациентов, хамство, а зачастую и рукоприкладство расценивались как преступление.

Присутствующая на слушаних глава неправительственной организации по защите прав врачей Бермет Барыктабасова заявила, что им нужно поднять зарплату, так как она в три раза ниже, чем предполагается.

Отметим, что с начала года в Кыргызстане произошло несколько нападений на медиков. В поликлинике Кара-Балты пациентка разбила стекло в двери кабинета врача. В конце января в родильном отделении Таласской областной объединенной больницы избили санитарку. В селе Жаны-Жер Сокулукского района бывший глава Центра общей врачебной практики напал на семейного врача.

В Городской детской клинической больнице произошло два инцидента. Пациентка накинулась на врача за то, что та отказала в госпитализации ее ребенка с ангиной. До этого в социальных сетях появилось видео, где женщина с ребенком не согласна с назначенным лечением медиков и в грубой форме общается с персоналом клиники.