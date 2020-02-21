11:31
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Более 40 случаев нападения на врачей. Депутат требует наказывать уголовно

Депутат Аида Исмаилова предлагает внести поправки в Кодекс о проступках и наказывать лишением свободы от шести месяцев до года за нападение на врача. Об этом она заявила сегодня на общественных слушаниях.

По словам автора инициативы, по информации Минздрава, с 2015 по 2019 год известно более 40 случаев противоправных действий в отношении медработников.

Более точной статистики, к сожалению, нет. Но нападают и хамят не только врачам, но и учителям.

Аида Исмаилова

Она добавила, что зачастую обращаются и сами граждане: они не получают качественных медицинских услуг, и это их вынуждает хамить медикам, а то и руки распускать. «Однако чаще всего врачи становятся жертвами алкоголиков, наркозависимых. В итоге люди остаются без помощи, потому что просто набрасываются на доктора, не давая ему работать», — сказала нардеп.

Участники общественных слушаний подтвердили эти сведения и отметили: врачи требуют, чтобы нападки пациентов, хамство, а зачастую и рукоприкладство расценивались как преступление.

Присутствующая на слушаних глава неправительственной организации по защите прав врачей Бермет Барыктабасова заявила, что им нужно поднять зарплату, так как она в три раза ниже, чем предполагается. 

Отметим, что с начала года в Кыргызстане произошло несколько нападений на медиков. В поликлинике Кара-Балты пациентка разбила стекло в двери кабинета врача. В конце января в родильном отделении Таласской областной объединенной больницы избили санитарку. В селе Жаны-Жер Сокулукского района бывший глава Центра общей врачебной практики напал на семейного врача.

В Городской детской клинической больнице произошло два инцидента. Пациентка накинулась на врача за то, что та отказала в госпитализации ее ребенка с ангиной. До этого в социальных сетях появилось видео, где женщина с ребенком не согласна с назначенным лечением медиков и в грубой форме общается с персоналом клиники.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144396/
просмотров: 691
Версия для печати
Материалы по теме
Запись к врачу онлайн. Приема приходится ждать четыре дня
Защитить детей страны от безумного проекта «Школьная медицина» призвала эксперт
В Кыргызстане создана Ассоциация ординаторов
В Кыргызстане предлагают изменить порядок поступления в ординатуру
Apple Watch анализируют данные о работе сердца с ошибками
В Кыргызстане места в больницах сокращают, а бюджет Минздрава растет
Пациенты жалуются на условия в Национальном центре охраны материнства и детства
Национальному госпиталю Кыргызстана исполнилось 140 лет
Неделя здравоохранения стартует в Кыргызстане
В Госкомитете по делам обороны лоббировали интересы частной фирмы
Популярные новости
Новые правила для получения Шенгенской визы для граждан Кыргызстана Новые правила для получения Шенгенской визы для граждан Кыргызстана
Генпрокуратура ответила депутату по&nbsp;поводу имущества Райымбека Матраимова Генпрокуратура ответила депутату по поводу имущества Райымбека Матраимова
У&nbsp;Сооронбая Жээнбекова есть политическая воля. Президент о&nbsp;судебной реформе У Сооронбая Жээнбекова есть политическая воля. Президент о судебной реформе
Глава Минобразования рассказал о&nbsp;тех, кто не&nbsp;работает, но&nbsp;получает зарплату Глава Минобразования рассказал о тех, кто не работает, но получает зарплату
Бизнес
Самый быстрый мобильный интернет в&nbsp;Кыргызстане. Независимый анализ Ookla&reg; Самый быстрый мобильный интернет в Кыргызстане. Независимый анализ Ookla®
&laquo;1+1&raquo;. Купи один аксессуар в&nbsp;O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО! «1+1». Купи один аксессуар в O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО!
Мы&nbsp;вернулись! Открыт прием заявок на&nbsp;Open Digithon 2020 от&nbsp;Beeline! Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
24 февраля, понедельник
11:03
В Бишкеке на бульваре Эркиндик сломали скамейки В Бишкеке на бульваре Эркиндик сломали скамейки
10:59
День сурка премьер-министра Абылгазиева
10:58
МВД против инициативы об ужесточении наказания за нападения на врачей
10:31
Он ошибся. Мать Элмира Сыдымана просит президента взять дело на контроль
10:30
В Бишкеке пьяный водитель на «Хонде» врезался в столб