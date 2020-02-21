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Власть
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Вопрос загрязнения воздуха депутаты намерены поставить перед премьер-министром

Сегодня депутаты парламентской фракции «Ата Мекен» заслушали информацию об источниках загрязнения воздуха в Бишкеке.

Представитель экологического движения Move Green Бактыгуль Стакеева сообщила, что пик загрязнения воздуха в столице приходится на период времени с 17.00 до 00.00.

«В это время люди едут домой и начинают топить. Больше всего воздух загрязняется зимой в отопительный период. Есть четыре фактора загрязнения воздуха: частный сектор, ТЭЦ, автомобили, а также метеофакторы», — сказала Бактыгуль Стакеева.

Руководитель организации Move Green Мария Колесникова отметила, что проблему смога не решат газификация и электрификация.

«Проблему может решить энергоэффективность домов, то есть их утепление. В большинстве своем дома бишкекчан не утеплены, хотя это намного выгоднее той же газификации. Госагентство окружающей среды и лесного хозяйства в своем плане не учло энергоэффективность домов», — отметила Мария Колесникова.

Депутат Эмиль Токтошев признал, что воздух в Бишкеке действительно грязный и об этом говорилось не раз.

«Правительство не предпринимает особых усилий для того, чтобы улучшить ситуацию с загрязнением воздуха. Скоро премьер-министр придет в ЖК на отчет, и мы поднимем вопрос экологии в Бишкеке», — пообещал нардеп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144335/
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