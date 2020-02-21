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Власть

Эксперты предлагают депутатам инициировать законопроект «О ледниках»

Сегодня на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» эксперты в области экологии предложили депутатам инициировать законопроект «О ледниках».

По словам депутата Натальи Никитенко, ранее подобный законопроект депутаты уже принимали, но его отклонил бывший президент Алмазбек Атамбаев.

Законопроект вызвал спор у парламентариев. Депутат Сайдулла Нышанов предложил исключить из документа ледники Лысый и Давыдов, поскольку они уже почти исчезли.

«Ледники Лысый и Давыдов расположены около рудника «Кумтор». Я считаю, их нужно исключить из законопроекта. Если они войдут, получается, работу «Кумтора» надо остановить», — сказал Сайдулла Нышанов.

Однако Наталья Никитенко отметила, что законопроект касается всех ледников и исключать оттуда Лысый и Давыдов, неправильно.

«В Кыргызстане есть ледники, но закона о них нет. Мы законодательно должны прописать, что такое вред леднику и определить ответственность за это. Между государством и инвестором, который намерен вести добычу полезных ископаемых у ледников, не должно быть недосказанностей», — сказала Наталья Никитенко.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144325/
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