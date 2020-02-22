Кыргызстан: кадровые перестановки за 17-21 февраля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Алишер Абдрахманов назначен полномочным представителем правительства Кыргызстана в Баткенской области.

Фото из интернета. Алишер Абдрахманов

Прежний полпред Акрам Мадумаров на прошлой неделе назначен вице-премьер-министром Кыргызстана.

Алишер Орозбаевич родился 30 августа 1962 года в Баткене. Окончил Кыргызский государственный национальный университет, юрист.

В системе МВД с 1986 года. Основной род его деятельности пришелся на Госавтоинспекцию — от командира мотовзвода до начальника УБДД Баткенской области.

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В 2010-м Алишер Абдрахманов перешел на работу в Государственную регистрационную службу и возглавил регистрационно-экзаменационный сектор департамента регистрации транспортных средств и водительского состава ГРС. Затем вернулся в Баткен, где с 2011 года работал главным специалистом того же департамента.

В 2012-м вернулся на службу в МВД.

В 2013 году уволен из органов внутренних дел в связи с достижением предельного возраста.

2014-2015 — депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика».

В 2015 году вновь переезжает в Баткен, где работает руководителем Центра обслуживания населения ГРС.

С 2016-го — первый заместитель полпреда правительства в Баткенской области.

Акын Мамбеталиев назначен председателем Государственной регистрационной службы.

Фото ГРС КР. Акын Мамбеталиев

Алмаз Мамбетов отправлен в отставку 13 февраля.

Акын Мамбеталиев родился 27 ноября 1985 года во Фрунзе. Окончил Академию управления при президенте Кыргызской Республики, экономист.

2005-2007 — супервайзер по продажам в ОсОО «Ян интернэшнл»;

2007-2008 — специалист аутсорсинговой компании «МБТК»;

2008-2010 — менеджер в ОсОО «Карабай плюс» (Turkuaz International Group of Companies);

2010 — стажер в ОАО «Азия Универсал Банк»

2011-2012 — специалист в ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»

2012-2014 — руководитель проектов, бизнес-аналитик ГУ «Инфо-Система» при Министерстве финансов;

2014-2020 — заместитель директора по общим вопросам ГП «Инфоком» при Государственной регистрационной службе.

Госэкотехинспекцию возглавил Мырзабек Жыпаркулов.

Джолдошбека Джунушева уволили в конце января.

Мырзабек Жыпаркулов родился 25 мая 1977 года.

Работал директором регионального представительства MegaCom в Оше.

До декабря 2015 года занимал должность заместителя директора Госэкотехинспекции по техническому блоку.

В 2015 году был руководителем аппарата полномочного представительства правительства в Таласской области.

Урматбек Кокочаров назначен директором Госагентства архитектуры и строительства

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Прежний директор Госстроя Бакыт Абдиев подал в отставку после критики президента Сооронбая Жээнбекова. Как он сам заявил — с замечаниями главы государства полностью согласен.

Урмат Кокочаров родился 15 марта 1972 года в селе Сопукоргон Ошской области. Окончил Кыргызский архитектурно-строительный институт, инженерно-строительный факультет.

Был директором департамента жилищно-гражданского строительства.

Назирбек Борубаев назначен спецпредставителем правительства по вопросам границ.

Ранее эту должность занимал Курбанбай Искандаров.

Назирбек Борубаев родился 12 декабря 1952 года. Окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, инженер-землеустроитель.

Трудовую деятельность начал в 1969 году учителем начальных классов в школе Лейлекского района. Затем работал инженером в филиале института «Кыргызгипрозем» в Оше, главным инженером-землеустроителем в управлении сельского хозяйства Лейлекского района.

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Был главой Лейлекского айыльного кенеша, затем и главой Лейлекского айыл окмоту.

1999-2000 — главный специалист Лейлекского районного управления государственного регистра;

2000-2011 — директор Баткенского областного Центра по недвижимости и земельным ресурсам;

2011-2013 — главный специалист южного отделения Государственного проектного института по землеустройству «Кыргызгипрозем»;

2013-2020 — глава южного регионального отделения по делимитации и демаркации государственной границы Государственного проектного института по землеустройству «Кыргызгипрозем».

Кубатбек Дубанаев назначен временно исполняющим обязанности руководителя Ошского городского комитета по физической культуре и спорту.

Кылычбек Саркарбаев написал заявление о временном отстранении от должности.

Ранее с видеообращением выступил чемпион мира по ММА Тологон Рахманберди уулу. Он пожаловался президенту страны, что чиновник от спорта Кылычбек Саркарбаев угрожал и стрелял в него, ранив в ногу.

Кубатбек Дубанаев работал ведущим специалистом в ведомстве. В городском комитете по спорту Дубанаев трудится с 2009 года. Ранее в течение двух лет работал в Ошском областном комитете по туризму, физической культуре и спорту.

О кадровых перестановках с 10 по 14 февраля читайте здесь.