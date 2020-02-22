Кыргызстан: кадровые перестановки за 17-21 февраля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.
Алишер Абдрахманов назначен полномочным представителем правительства Кыргызстана в Баткенской области.
Прежний полпред Акрам Мадумаров на прошлой неделе назначен вице-премьер-министром Кыргызстана.
Алишер Орозбаевич родился 30 августа 1962 года в Баткене. Окончил Кыргызский государственный национальный университет, юрист.
В системе МВД с 1986 года. Основной род его деятельности пришелся на Госавтоинспекцию — от командира мотовзвода до начальника УБДД Баткенской области.
В 2010-м Алишер Абдрахманов перешел на работу в Государственную регистрационную службу и возглавил регистрационно-экзаменационный сектор департамента регистрации транспортных средств и водительского состава ГРС. Затем вернулся в Баткен, где с 2011 года работал главным специалистом того же департамента.
В 2012-м вернулся на службу в МВД.
В 2013 году уволен из органов внутренних дел в связи с достижением предельного возраста.
2014-2015 — депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика».
В 2015 году вновь переезжает в Баткен, где работает руководителем Центра обслуживания населения ГРС.
С 2016-го — первый заместитель полпреда правительства в Баткенской области.
Акын Мамбеталиев назначен председателем Государственной регистрационной службы.
Алмаз Мамбетов отправлен в отставку 13 февраля.
Акын Мамбеталиев родился 27 ноября 1985 года во Фрунзе. Окончил Академию управления при президенте Кыргызской Республики, экономист.
2005-2007 — супервайзер по продажам в ОсОО «Ян интернэшнл»;
2007-2008 — специалист аутсорсинговой компании «МБТК»;
2008-2010 — менеджер в ОсОО «Карабай плюс» (Turkuaz International Group of Companies);
2010 — стажер в ОАО «Азия Универсал Банк»
2011-2012 — специалист в ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»
2012-2014 — руководитель проектов, бизнес-аналитик ГУ «Инфо-Система» при Министерстве финансов;
2014-2020 — заместитель директора по общим вопросам ГП «Инфоком» при Государственной регистрационной службе.
Госэкотехинспекцию возглавил Мырзабек Жыпаркулов.
Джолдошбека Джунушева уволили в конце января.
Мырзабек Жыпаркулов родился 25 мая 1977 года.
Работал директором регионального представительства MegaCom в Оше.
До декабря 2015 года занимал должность заместителя директора Госэкотехинспекции по техническому блоку.
В 2015 году был руководителем аппарата полномочного представительства правительства в Таласской области.
Урматбек Кокочаров назначен директором Госагентства архитектуры и строительства
Прежний директор Госстроя Бакыт Абдиев подал в отставку после критики президента Сооронбая Жээнбекова. Как он сам заявил — с замечаниями главы государства полностью согласен.
Урмат Кокочаров родился 15 марта 1972 года в селе Сопукоргон Ошской области. Окончил Кыргызский архитектурно-строительный институт, инженерно-строительный факультет.
Был директором департамента жилищно-гражданского строительства.
Назирбек Борубаев назначен спецпредставителем правительства по вопросам границ.
Ранее эту должность занимал Курбанбай Искандаров.
Назирбек Борубаев родился 12 декабря 1952 года. Окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, инженер-землеустроитель.
Трудовую деятельность начал в 1969 году учителем начальных классов в школе Лейлекского района. Затем работал инженером в филиале института «Кыргызгипрозем» в Оше, главным инженером-землеустроителем в управлении сельского хозяйства Лейлекского района.
Был главой Лейлекского айыльного кенеша, затем и главой Лейлекского айыл окмоту.
1999-2000 — главный специалист Лейлекского районного управления государственного регистра;
2000-2011 — директор Баткенского областного Центра по недвижимости и земельным ресурсам;
2011-2013 — главный специалист южного отделения Государственного проектного института по землеустройству «Кыргызгипрозем»;
2013-2020 — глава южного регионального отделения по делимитации и демаркации государственной границы Государственного проектного института по землеустройству «Кыргызгипрозем».
Кубатбек Дубанаев назначен временно исполняющим обязанности руководителя Ошского городского комитета по физической культуре и спорту.
Кылычбек Саркарбаев написал заявление о временном отстранении от должности.
Ранее с видеообращением выступил чемпион мира по ММА Тологон Рахманберди уулу. Он пожаловался президенту страны, что чиновник от спорта Кылычбек Саркарбаев угрожал и стрелял в него, ранив в ногу.
Кубатбек Дубанаев работал ведущим специалистом в ведомстве. В городском комитете по спорту Дубанаев трудится с 2009 года. Ранее в течение двух лет работал в Ошском областном комитете по туризму, физической культуре и спорту.
О кадровых перестановках с 10 по 14 февраля читайте здесь.