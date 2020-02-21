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Власть

Вопрос кастрации педофилов вновь подняли в Жогорку Кенеше

Кыргызстан должен ввести химическую кастрацию насильников детей. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» заявил депутат Бактыбек Райымкулов.

Он заметил, что в республике участились случаи сексуального насилия к несовершеннолетним.

«12-летние, 13-летние девочки подвергаются насилию. Мы слышим такие ужасающие факты. Почему правительство не инициирует более жесткие меры наказания для педофилов? Например, в Казахстане начали проводить химическую кастрацию», — сказал Бактыбек Райымкулов.

По данным МВД, в 2019 году 234 ребенка подверглись сексуальному насилию.

Отметим, что вопрос химической кастрации поднимали и в прошлом созыве Жогорку Кенеша. В 2013-м соответствующий законопроект не получил поддержки законодателей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144308/
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