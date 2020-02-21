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Власть

Новые правила для получения Шенгенской визы для граждан Кыргызстана

Вступили в силу новые правила получения Шенгенской визы для граждан Кыргызстана. Об этом сообщило Министерство иностранных дел.

По новым правилам: 

  • визовые заявления могут быть поданы за шесть месяцев до предполагаемой поездки вместо трех месяцев, как раньше;
  • упрощаются условия получения многократной визы, в частности лица с положительной визовой историей смогут получать многократные визы, срок действия которых будет постепенно увеличиваться с одного года до пяти лет (предыдущие визы должны быть использованы без нарушений; человек должен иметь хорошее финансовое положение в своей стране; намерение покинуть территорию Шенгенской зоны до истечения срока действия визы);
  • сбор за оформление визы увеличат с 60 до 80 евро. Оплату за детей в возрасте от 6 до 12 лет увеличат с 35 до 40 евро.

Шенгенская виза позволяет беспрепятственно перемещаться по территории 26 государств, 22 из которых являются членами Европейского союза.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144289/
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