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Власть
Сюжеты: Скандал с Райымбеком Матраимовым, Убийство Саймаити

Генпрокуратура ответила депутату по поводу имущества Райымбека Матраимова

Генпрокуратура ответила депутату Мирлану Жеенчороеву на запрос по поводу проверки имущества экс-заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова.

Депутатский запрос был направлен 22 ноября 2019 года после публикации журналистского расследования о контрабанде и коррупции на таможне.

По словам Мирлана Жеенчороева, в надзорном органе ответили, что проводится досудебное производство органами ГКНБ.

«Отмечалось, что идет следствие по озвученным фактам. Парламент тоже отреагировал на расследование — создали депутатскую комиссию. Сегодня ведется соответствующая работа. Следующее заседание комиссии еще не назначено. Для того чтобы работа парламентской комиссии вызывала доверие у народа, необходимо получить полную информацию и озвучить результаты в качестве доклада на заседании парламента», — сказал нардеп.

Вчера парламент принял решение продлить работу депутатской комиссии по расследованию обстоятельств убийства китайского бизнесмена Айеркена Саймаити в Турции еще на месяц. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/144268/
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