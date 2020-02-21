Генпрокуратура ответила депутату по поводу имущества Райымбека Матраимова

Генпрокуратура ответила депутату Мирлану Жеенчороеву на запрос по поводу проверки имущества экс-заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова.

Депутатский запрос был направлен 22 ноября 2019 года после публикации журналистского расследования о контрабанде и коррупции на таможне.

От слов к делу. pic.twitter.com/8DBTLBOTjD — Mirlan K. ZHEENCHOROEV (@MZheenchoroev) November 22, 2019

По словам Мирлана Жеенчороева, в надзорном органе ответили, что проводится досудебное производство органами ГКНБ.

«Отмечалось, что идет следствие по озвученным фактам. Парламент тоже отреагировал на расследование — создали депутатскую комиссию. Сегодня ведется соответствующая работа. Следующее заседание комиссии еще не назначено. Для того чтобы работа парламентской комиссии вызывала доверие у народа, необходимо получить полную информацию и озвучить результаты в качестве доклада на заседании парламента», — сказал нардеп.

Вчера парламент принял решение продлить работу депутатской комиссии по расследованию обстоятельств убийства китайского бизнесмена Айеркена Саймаити в Турции еще на месяц.