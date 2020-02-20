Из-за нелегальных мигрантов бюджет Кыргызстана теряет ежегодно миллиард сомов

В Жогорку Кенеше спорят о введении патентов для трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана.

Депутат Умбеталы Кыдыралиев поинтересовался, не будут ли кыргызстанцы стратегически в минусе от легализации трудовых мигрантов из соседних стран, которые приезжают работать в приграничных районах КР.

Автор законопроекта Исхак Пирматов рассказал, что в год бюджет Кыргызстана теряет до миллиарда сомов.

«Это сложившаяся ситуация. Мы лишь хотим узаконить их пребывание в стране, чтобы немного пополнить наши местные бюджеты. Стратегически какой риск может быть? Ваши опасения я тоже понимаю, но тогда, если развивать эту мысль, мы должны пересмотреть безвизовый режим. А это может повлиять на отношения между странами. Трудовых мигрантов надо легализовать, узаконить, чтобы поступали средства, и показать соседям, что у нас правовая страна, что у нас не все решается путем коррупции, а в правовом поле решается», — пояснил Исхак Пирматов.

Отметим, планируется также введение термина «приграничный мигрант». Стоимость электронного патента предлагается установить в размере 500 сомов.