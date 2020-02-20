Позор! Родственников не могут отправить к местам захоронения погибших в войне

Депутат Наталья Никитенко обвинила правительство в том, что чиновники жалеют денег на родственников погибших в Великой Отечественной войне.

По ее словам, отказывать родным в возможности съездить на могилу, где захоронены их близкие, павшие на фронтах и долгое время числившиеся как пропавшие без вести, бесчеловечно.

Я не думаю, что на одну семью потребуются какие-то огромные деньги. Но если мы отказываем в этом, то что мы за государство? Просто позор! Наталья Никитенко.

«В этом году исполняется 75 лет Великой Победе, и мы даже не можем такую малость сделать, как найти средства, чтобы помочь вдовам, детям, к тому же пожилым уже, выехать на места захоронения, прочитать Коран или молитву», — сказала Наталья Никитенко.

По словам представителей Госкомитета по делам обороны и Министерства труда и социального развития, на это требуется 28 миллиардов сомов из расчета, что на поездку одной семьи из трех человек следует потратить 178 тысяч сомов.

Всего поступило 12 обращений от родственников солдат Великой Отечественной, предположительно захороненных в других странах. До недавнего времени они считались пропавшими без вести.

Наталья Никитенко добавила, что если сейчас провести ревизию многих госнаград, которые были в разные годы розданы чиновникам, то станет очень стыдно. «Вы еще и металл экономить собираетесь? Грамоты планируете вручить семьям, чьи родные только недавно были найдены поисковыми отрядами и перезахоронены? Совесть есть? Вы им обязаны вручить медали. Солдаты совершили подвиг, и он остался в веках», — сказала Наталья Никитенко.

Ее коллега Исхак Масалиев считает, что деньги на поездки к местам захоронения можно найти — из фондов президента, торага, премьер-министра. Его поддержал Аалы Карашев. Он сказал, что ветеранам надо помогать материально и ощутимо, а не раздавать, к примеру, сертификаты на посещение театра.

«Куда может пойти человек, которому сейчас 95 лет?» — спросил Аалы Карашев и добавил, что ему известны случаи, когда участникам ВОВ вручали абонементы в спортивный клуб.