Поддержим? По 75 тысяч сомов выделить ветеранам ко Дню Победы предлагает депутат

Депутат Дастан Бекешев предлагает к 75-летию Дня Победы всем ветеранам Великой Отечественной войны выделить по 75 тысяч сомов. Об этом он заявил на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, в этом году празднуется 75-летие Победы, но ветеранам государство не уделяет должного внимания. «Может, в этом году выделить по 75 тысяч сомов? Мы всегда говорим, что нет денег, но на те же телеканалы выделяется по 20 миллионов сомов. Значит, деньги есть. Ветеранов и так мало осталось, кто знает, сколько их останется к 80-летию Победы, поэтому внимание нужно уделить сейчас, потом будет поздно», — отметил Дастан Бекешев.

Он добавил, что на эти цели понадобится 15 миллионов 400 тысяч сомов.

Ранее, напомним, в Министерстве социального развития и труда отметили, что на 15 января 2020 года в Кыргызстане проживало 2 тысячи 76 ветеранов, тружеников тыла, трудармейцев, узников и вдов погибших воинов в Великой Отечественной войне. На повышение размера дополнительного единовременного пособия до 5 тысяч сомов потребуется 10,5 миллиона сомов.