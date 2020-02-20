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Власть

Президент о необходимости цифровизации: мы значительно отстали

Кыргызстан планирует подписать соглашение о расширенном сотрудничестве с Евросоюзом. Об этом сегодня сообщил президент Сооронбай Жээнбеков, выступая в Жогорку Кенеше.

По его словам, активно продвигается работа по партнерскому соглашению с США, будет укреплено взаимодействие с Японией, а также продолжится развитие сотрудничества с азиатскими и арабскими странами.

«Мы приняли новую концепцию внешней политики, нацеленную на соблюдение государственных интересов. Впервые за 12 лет я провел встречу с нашими послами за рубежом и дал им конкретные поручения — улучшить работу по защите прав наших граждан, оказывать им помощь и поддержку», —отметил Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства также отметил, что для более эффективного продвижения Кыргызстана на международной арене, необходимо ускорить процесс цифровизации, поскольку это то, к чему стремится весь цивилизованный мир.

«Мы значительно отстали в этом процессе, но, тем не менее, она будет внедрена во все отрасли. Только таким путем — путем исключения человеческого фактора — мы можем снизить уровень коррупции», — напомнил Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил об успешной работе системы «Тундук» и проекте «Безопасный город». Сооронбай Жээнбеков подчеркнул: благодаря последнему количество ДТП снизилось на 50 процентов. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/144186/
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