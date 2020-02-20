Президент считает, что партии не готовы к преодолению 9-процентного порога

Политические партии не готовы к преодолению 9-процентного избирательного порога. Об этом президент заявил сегодня, выступая на заседании Жогорку Кенеша.

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По словам Сооронбая Жээнбекова, избирательное законодательство было изменено за год до выборов, таким образом, правила определены. Но есть один вопрос, который волнует депутатов и политические партии. Глава государства напомнил: многие поддержали порог 9 процентов и был принят соответствующий закон.

«Эта норма обсуждается. В настоящее время есть сторонники девяти, пяти, семи и даже трехпроцентного порога. Сторонники 9-процентного барьера стремятся укрупнить партии, и это необходимо. Но готовы ли наши политорганизации к этому? Как показали дискуссии, не готовы», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Президент подчеркнул, что парламентские выборы должны пройти так, чтобы не повлиять на мирную жизнь. Все вопросы должны быть решены в правовом поле.

Выборы в Жогорку Кенеш состоятся осенью 2020 года.