НПО опять не дают покоя депутатам. Инициируют еще один законопроект

Неправительственные организации снова в эпицентре внимания депутатов Жогорку Кенеша. На этот раз представителям НПО предлагают тесно сотрудничать с госорганами. С инициативой выступил член фракции «Онугуу-Прогресс» Тынчтык Шайназаров. Он рассказал 24.kg о ней.

По его словам, экспертов Международной организации, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ФАТФ), надо наделить правом контролировать деятельность кыргызстанских НПО. А в случае возникновения подозрения о заключении сомнительной сделки — информировать госорганы. Последние будут проверять НПО согласно полученной от ФАТФ информации.

Нардеп считает, что это актуальная мера. Поскольку, как показала международная кампания по борьбе с финансированием терроризма, неправительственный сектор могут использовать как транзитный коридор для переброски нелегальных денег, вербовки террористов.

«Поэтому защита сектора НКО от террористических злоупотреблений является важным компонентом национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности.

Сектор НКО рассматривается ФАТФ как особенно уязвимый с точки зрения международных стандартов противодействия финансированию терроризма», — отметил Тынчтык Шайназаров.

Он пояснил — проект закона не предусматривает дополнительного контроля и не заставляет НПО отчитываться о своих финансах.

«НПО прилагают усилия, направленные на обеспечение прозрачности своей деятельности и пресечения злоупотреблений. Тем не менее, по мнению ФАТФ, НПО наиболее часто используются террористическими движениями в незаконных целях. А недопустить этого можно только в условиях жесткого сотрудничества и взаимодействия НПО и государственных органов», — подчеркнул Тынчтык Шайназаров.

В Кыргызстане, по данным Министерства юстиции, зарегистрировано более 29 тысяч неправительственных организаций, из них более 17 тысяч подпадают под определение ФАТФ.

Напомним, коллега Тынчтыка Шайназарова, Бактыбек Райымкулов ранее выступил с инициативой, которая обязывает НПО отчитываться об источниках финансирования.

Ранее отчетности НПО о своих донорах требовали представители движения «Кырк чоро».

Правозащитники подчеркнули, что в демократических странах требование о публикации отчетов могут устанавливать только для тех НКО, которые дополнительно приобрели статус благотворительной или общественно полезной организации.

В 2016-м парламент отклонил в режиме третьего чтения законопроект об иностранных агентах.