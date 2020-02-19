В парламенте предлагают новые поправки в Трудовой кодекс (ТК). В частности, инициаторы считают, что нужно установить срок исковой давности для взыскания заработной платы и исключить 0,5 процента от невыплаченного жалования работнику при его увольнении.

В нынешней редакции ТК исковая давность на взыскание заработной платы не распространяется. То есть сроки обращения в соответствующие органы по разрешению споров не ограничены. «Следовательно, каждый работник, считающий, что ему не выплатили положенные деньги или задерживают зарплату при расторжении трудового договора, в любое удобное для него время может подать в суд на работодателя», — отмечают разработчики.

Уволенный сотрудник использует эту коллизию, чтобы получить большую компенсацию. Это напрямую нарушает баланс прав и обязанностей работника и работодателя, что несправедливо по отношению к нему.

В соответствии с Трудовым кодексом при нарушении сроков выдачи зарплаты, отпускных общая сумма не должна превышать пени в 200 процентов от основной задолженности.

Кроме того, предлагается ввести срок — три месяца, в течение которого сотрудник может подать иск, чтобы восстановить свои нарушенные права, и два месяца на то, чтобы оспорить приказ об увольнении. А обратиться в суд по поводу взыскания заработной платы работник может в течение года со дня увольнения.

Парламентарии полагают, что если не внести предлагаемые изменения, то пострадает работодатель. Поскольку после вынесения судебного решения сумма, подлежащая к выплате, в несколько раз превышает сумму, которую должен был изначально получить сотрудник.