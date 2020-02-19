11:28
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

В парламенте предлагают новые поправки в Трудовой кодекс

В парламенте предлагают новые поправки в Трудовой кодекс (ТК). В частности, инициаторы считают, что нужно установить срок исковой давности для взыскания заработной платы и исключить 0,5 процента от невыплаченного жалования работнику при его увольнении.

В нынешней редакции ТК исковая давность на взыскание заработной платы не распространяется. То есть сроки обращения в соответствующие органы по разрешению споров не ограничены. «Следовательно, каждый работник, считающий, что ему не выплатили положенные деньги или задерживают зарплату при расторжении трудового договора, в любое удобное для него время может подать в суд на работодателя», — отмечают разработчики.

Уволенный сотрудник использует эту коллизию, чтобы получить большую компенсацию. Это напрямую нарушает баланс прав и обязанностей работника и работодателя, что несправедливо по отношению к нему.

В соответствии с Трудовым кодексом при нарушении сроков выдачи зарплаты, отпускных общая сумма не должна превышать пени в 200 процентов от основной задолженности.

Кроме того, предлагается ввести срок — три месяца, в течение которого сотрудник может подать иск, чтобы восстановить свои нарушенные права, и два месяца на то, чтобы оспорить приказ об увольнении. А обратиться в суд по поводу взыскания заработной платы работник может в течение года со дня увольнения.

Парламентарии полагают, что если не внести предлагаемые изменения, то пострадает работодатель. Поскольку после вынесения судебного решения сумма, подлежащая к выплате, в несколько раз превышает сумму, которую должен был изначально получить сотрудник.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144129/
просмотров: 1867
Версия для печати
Материалы по теме
Трудовой кодекс будет изменен. В парламенте позаботились о молодых и неопытных
Депутатам СДПК рассказали, в каких сферах есть дефицит специалистов
В Кыргызстане намерены повысить доступ молодых специалистов к стажировкам
Популярные новости
Новые правила для получения Шенгенской визы для граждан Кыргызстана Новые правила для получения Шенгенской визы для граждан Кыргызстана
Генпрокуратура ответила депутату по&nbsp;поводу имущества Райымбека Матраимова Генпрокуратура ответила депутату по поводу имущества Райымбека Матраимова
У&nbsp;Сооронбая Жээнбекова есть политическая воля. Президент о&nbsp;судебной реформе У Сооронбая Жээнбекова есть политическая воля. Президент о судебной реформе
Глава Минобразования рассказал о&nbsp;тех, кто не&nbsp;работает, но&nbsp;получает зарплату Глава Минобразования рассказал о тех, кто не работает, но получает зарплату
Бизнес
Самый быстрый мобильный интернет в&nbsp;Кыргызстане. Независимый анализ Ookla&reg; Самый быстрый мобильный интернет в Кыргызстане. Независимый анализ Ookla®
&laquo;1+1&raquo;. Купи один аксессуар в&nbsp;O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО! «1+1». Купи один аксессуар в O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО!
Мы&nbsp;вернулись! Открыт прием заявок на&nbsp;Open Digithon 2020 от&nbsp;Beeline! Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
24 февраля, понедельник
11:03
В Бишкеке на бульваре Эркиндик сломали скамейки В Бишкеке на бульваре Эркиндик сломали скамейки
10:59
День сурка премьер-министра Абылгазиева
10:58
МВД против инициативы об ужесточении наказания за нападения на врачей
10:31
Он ошибся. Мать Элмира Сыдымана просит президента взять дело на контроль
10:30
В Бишкеке пьяный водитель на «Хонде» врезался в столб