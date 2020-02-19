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Власть

Азиз Суракматов предлагает ввести почасовую оплату за парковки в Бишкеке

Мэр Бишкека Азиз Суракматов предлагает ввести почасовую оплату за парковку в столице. Об этом он заявил на сессии БГК во время рассмотрения вопроса об утверждении временного положения о порядке и условиях организации муниципальных платных парковок.

По его словам, это поможет сократить количество машин на дорогах и разгрузить город от пробок.

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«Цель принятия положения — упорядочить дорожное движение в Бишкеке. Достаточно выглянуть в окно и увидишь стоящие машины, которые загораживают половину полосы. Утром человек приезжает на работу, а машина целый день стоит и загораживает полосу. Если мы начнем работу, пусть это будет 25 или 40 сомов, если он будет знать, что будет платить в час эти деньги, то не оставит машину», — сказал мэр Бишкека.

Азиз Суракматов добавил, что постановление о тарифе на платные муниципальные парковки приняли в 2009 году, и те цены уже устарели.

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В итоге депутаты утвердили временное положение, согласно которому горожане будут платить за парковку 25 сомов без ограничения времени. 

Напомним, с января стоянки возле нескольких рынков Бишкека стали платными. С 8.00 до 20.00 оставить свое авто, к примеру, возле Ошского рынка обойдется в 25 сомов за один заезд. В мэрии инициативу оправдывают желанием навести порядок возле крупных торговых точек. Правда, муниципалитет создал платные парковки без утверждения положения о них и депутаты горкенеша сомневались в их законности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144121/
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