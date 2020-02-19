11:28
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Понятия «платная парковка» в реестре платных муниципальных услуг нет

Понятия «платная парковка» в реестре муниципальных услуг нет. Об этом на сессии Бишкекского городского кенеша заявил депутат Эрнис Докенов.

Он зачитал заключение бюджетной комиссии по утверждению временного положения о порядке и условиях организации муниципальных платных парковок, которым предлагается исключить приложение с тарифом и зональностью.

Читайте по теме
Мэрия Бишкека создала платные парковки без утверждения положения о них

«Это муниципальная услуга. Чтобы мы утвердили размер оплаты, мэрия должна включить ее в реестр платных муниципальных услуг. В настоящее время ее нет», — сказал он.

Депутат объяснил, что ранее законодательство не требовало включения в реестр при утверждении тарифов.

При этом Эрнис Докенов добавил, что комиссия предлагает, чтобы до утверждения новых тарифов управление работало по действующим.

Отметим, когда на сессии БГК приступили к вопросу утверждения временного положения о порядке и условиях организации муниципальных платных парковок, депутат Канатбек Музуралиев предложил сразу перейти к рассмотрению проекта постановления, без обсуждения. Его коллеги предложение поддержали.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144119/
просмотров: 988
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека просит помощи горожан в борьбе со стихийными парковками
Во фракции «Республика — Ата Журт» Бишкекского горкенеша сменился лидер
Азиз Суракматов предлагает ввести почасовую оплату за парковки в Бишкеке
Запретить рекламные щиты и билборды в центре Бишкека предлагают в мэрии
Мэрия Бишкека создала платные парковки без утверждения положения о них
Мээнет или Алтын бак. В БГК не могут решить, какое имя присвоить улице
О наименованиях улиц в Бишкеке поспорили депутаты БГК
Парковщики с палочками ни к чему хорошему не приведут, уверен депутат БГК
Депутаты БГК недовольны, что их заставляют голосовать за вопросы без обсуждения
Размещение наружной рекламы и платных парковок рассмотрят на сессии депутаты БГК
Популярные новости
Новые правила для получения Шенгенской визы для граждан Кыргызстана Новые правила для получения Шенгенской визы для граждан Кыргызстана
Генпрокуратура ответила депутату по&nbsp;поводу имущества Райымбека Матраимова Генпрокуратура ответила депутату по поводу имущества Райымбека Матраимова
У&nbsp;Сооронбая Жээнбекова есть политическая воля. Президент о&nbsp;судебной реформе У Сооронбая Жээнбекова есть политическая воля. Президент о судебной реформе
Глава Минобразования рассказал о&nbsp;тех, кто не&nbsp;работает, но&nbsp;получает зарплату Глава Минобразования рассказал о тех, кто не работает, но получает зарплату
Бизнес
Самый быстрый мобильный интернет в&nbsp;Кыргызстане. Независимый анализ Ookla&reg; Самый быстрый мобильный интернет в Кыргызстане. Независимый анализ Ookla®
&laquo;1+1&raquo;. Купи один аксессуар в&nbsp;O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО! «1+1». Купи один аксессуар в O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО!
Мы&nbsp;вернулись! Открыт прием заявок на&nbsp;Open Digithon 2020 от&nbsp;Beeline! Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
24 февраля, понедельник
11:03
В Бишкеке на бульваре Эркиндик сломали скамейки В Бишкеке на бульваре Эркиндик сломали скамейки
10:59
День сурка премьер-министра Абылгазиева
10:58
МВД против инициативы об ужесточении наказания за нападения на врачей
10:31
Он ошибся. Мать Элмира Сыдымана просит президента взять дело на контроль
10:30
В Бишкеке пьяный водитель на «Хонде» врезался в столб