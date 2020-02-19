Мэрия Бишкека создала платные парковки без утверждения положения о них

«Временное положение только вносят на сессию. Мэрия должна была дождаться его одобрения. До утверждения документа любые действия мэрии незаконны», — заявила 24.kg депутат Бишкекского городского кенеша Гульнара Молдобаева.
Она напомнила, что на заседании постоянной комиссии по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре решили, что мэрия обратится с запросом в прокуратуру по вопросу законности организации платных парковок возле рынков столицы.
Гульнара Молдобаева добавила, что муниципалитет должен был согласовать схемы парковок, включая их границы, места, установить дорожные знаки.
«Но ничего не сделали. Они просто взяли и с 8 января начали собирать деньги. Но не было должного оповещения горожан, не указаны места», — сказала она.
По мнению депутата, возле рынков надо делать не платные, а гостевые парковки. В этом случае оплата за стоянку не собирается, а рынки платят муниципалитету за аренду и следят за порядком. Она добавила, что такой механизм выгоден в первую очередь самому хозяйствующему субъекту — он заинтересован в том, чтобы клиенты приезжали к нему.
«Муниципалитет же должен оговаривать с хозсубъектами обязательства создания бесплатных гостевых парковок», — отметила она.
В то же время Гульнара Молдобаева отметила, что платные парковки в городе организовывать необходимо, особенно в центре.
«Мэрия должна взять на себя организацию платных парковочных мест, как во многих странах. К тому же, когда муниципалитет расширял дороги и сносил деревья, нам говорили, что это делают для организации платных парковок. Карманы на улицах есть, но они все бесплатные», — отметила она.
С января стоянки возле нескольких рынков Бишкека стали платными. С 8.00 до 20.00 оставить свое авто, к примеру, возле Ошского рынка обойдется в 25 сомов за один заезд. В мэрии инициативу оправдывают желанием навести порядок возле крупных торговых точек.