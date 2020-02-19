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Власть

Мээнет или Алтын бак. В БГК не могут решить, какое имя присвоить улице

В Бишкекском городском кенеше не могут прийти к единому мнению, как будет называться улица в районе улиц Щербакова/Боталиева.

Выяснилось, что изначально улицу планировалось назвать «Мээнет», именно оно содержится в проекте постановления БГК.

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«Но часть местных жителей выступили против и попросили назвать улицу «Алтын бак». Голоса разделились поровну», — отметил вице-мэр Уланбек Азыгалиев.

Разделились и мнения депутатов. Кто-то отметил, что есть заключение профильной комиссии, протокол с подписями жителей.

Депутат БГК Данияр Иманалиев отметил, что вопрос специально вынесли на рассмотрение сессии, потому что единого мнения жителей нет.

«Половина не хочет Мээнет, половина — хочет. Имеем ли мы право решать? Там вопрос спорный, мы, как последняя инстанция, можем принять решение. Комиссия по топонимике изучала и разрабатывала проект три года. Это уже превращается в проблему. Люди не могут ни прописаться, ни скорую вызвать», — сказал он.

Депутат Гульнара Молдобаева напомнила, что горожане избирали депутатов для того, чтобы они отстаивали их интересы.

«Что мы спорим? Раз жители обратились, попросили переименовать, давайте их просьбу поддержим», — сказала она.

«Давайте не будем разделять жителей и назовем улицу «Алтын Мээнет», — пошутил депутат Таалайбек Сариев.

Спикер БГК Жаныбек Абиров предложил дать протокольное поручение мэрии проработать и внести изменения в положение, чтобы у муниципалитета была четкая единая политика по наименованию, чтобы в будущем у одной улицы было одно название.

В итоге депутаты поддержали наименование «Алтын бак», а также еще 75 улиц.

Напомним, в конце декабря Бишкекский городской кенеш вынес на общественное обсуждение вопрос о присвоении названий 76 улицам столицы. В случае принятия постановления потребуется установить 503 аншлага, ориентировочная стоимость изготовления и установки — от 618 тысяч 690 сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144087/
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