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Власть

Парковщики с палочками ни к чему хорошему не приведут, уверен депутат БГК

Комиссия по этике и регламенту БГК обратилась с запросом в юридический отдел горкенеша с просьбой дать заключение по законности организации мэрией платных парковок возле рынков Бишкека. Об этом 24.kg сообщил депутат Эрмек Усубалиев.

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«Сейчас юротдел изучает законность того, что муниципалитет начал собирать деньги за парковку. А сейчас он вносит на сессию вопрос утверждения временного положения о порядке и условиях организации муниципальных платных парковок. По словам представителей мэрии, оно будет действовать до реализации проекта ГЧП, пока не придет инвестор», — отметил он.

Эрмек Усубалиев сказал, что изначально выступал против того, чтобы на дорогах столицы стояли парковщики с палочками и собирали деньги.

«Ни к чему хорошему это не приводит. Нет контроля денег, такой же беспредел на дорогах. Достаточно посмотреть на парковку на улице Шопокова, они платят определенную сумму городу. Ну давайте жить, как в Бомбее или Каире, пусть будут беспорядочная езда и парковка, каждый торговый центр будет у себя собирать деньги, брать в аренду. Но ни к чему хорошему это не приведет», — подчеркнул он.

По мнению депутата, принимать временное положение нецелесообразно, стоит подождать реализации проекта ГЧП.

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«Сейчас все там упирается в законодательные вопросы, я думаю, они в течение месяца-полутора решатся и после этого пойдет работа по реализации проекта. Будет создаваться автоматическая система, все будет в одном месте, оператор будет видеть, сколько парковочных мест есть в городе, сколько свободно, сколько машин стоит. Будет все прозрачно», — пояснил он.

Эрмек Усубалиев добавил, что и при реализации проекта парковочные места, скорее всего, будут организовываться вдоль дорог.

«К сожалению, свободных мест для строительства многоярусных парковок в городе практически нет. Схемы и места для организации стоянок будут согласовываться с ГУОБДД и Бишкекглавархитектурой. Основная задача организации парковок — сделать некомфортным использование личного транспорта, но при этом мы должны дать горожанам альтернативу в виде общественного транспорта», — заключил он.

Напомним, что ранее вопрос законности парковок подняли депутаты на заседании постоянной комиссии БГК по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144070/
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