11:27
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Депутаты БГК недовольны, что их заставляют голосовать за вопросы без обсуждения

«Как можно признать отчет работы управления образования мэрии неудовлетворительным, если мы его не заслушали?» — возмутилась на сессии Бишкекского городского кенеша депутат Валентина Лисниченко.

Отметим, вопрос внесен в повестку дня, но лидер коалиции большинства Жумабек Салымбеков сказал, что с учетом заключения профильной комиссии предложил сразу перейти к постановляющей части без обсуждения и заслушивания отчета.

«Мы можем написать — признать работу удовлетворительной или нет, но не отчет, как написано в постановлении. Мы не имеем права давать оценку, поскольку не заслушали его. Кроме того, в проекте постановления есть пункт «Внести предложение по совершенствованию учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях», но опять же в заключении профильной комиссии об этом ни слова», — сказала Валентина Лисниченко.

Депутат Канатбек Музуралиев призвал прекратить практику, когда голосуют без обсуждения вопроса.

«Мы должны слушать каждого депутата, принять во внимание его мнение. Без отчета как мы можем проголосовать? Мы должны были заслушать докладчика, чтобы он мог отчитаться, а потом принимать решение с учетом заключения профильной комиссии. На своей комиссии это заключение не видели и не обсуждали. Если посмотреть, там просто написано «Садик № 5 Первомайского района». Но, если есть проблемы, надо их слушать, чтобы и СМИ могли написать», — отметил он.

На прошлой сессии БГК практически все вопросы принимали без обсуждения. В том числе Проект детальной планировки и бюджета города.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144058/
просмотров: 1129
Версия для печати
Материалы по теме
Во фракции «Республика — Ата Журт» Бишкекского горкенеша сменился лидер
Азиз Суракматов предлагает ввести почасовую оплату за парковки в Бишкеке
Понятия «платная парковка» в реестре платных муниципальных услуг нет
Запретить рекламные щиты и билборды в центре Бишкека предлагают в мэрии
Мээнет или Алтын бак. В БГК не могут решить, какое имя присвоить улице
О наименованиях улиц в Бишкеке поспорили депутаты БГК
Парковщики с палочками ни к чему хорошему не приведут, уверен депутат БГК
Ужасные туалеты в школах. Мэрия обещает отремонтировать 79 санузлов
Размещение наружной рекламы и платных парковок рассмотрят на сессии депутаты БГК
Спикер БГК не получал заявление лидера фракции «Республика — Ата Журт»
Популярные новости
Новые правила для получения Шенгенской визы для граждан Кыргызстана Новые правила для получения Шенгенской визы для граждан Кыргызстана
Генпрокуратура ответила депутату по&nbsp;поводу имущества Райымбека Матраимова Генпрокуратура ответила депутату по поводу имущества Райымбека Матраимова
У&nbsp;Сооронбая Жээнбекова есть политическая воля. Президент о&nbsp;судебной реформе У Сооронбая Жээнбекова есть политическая воля. Президент о судебной реформе
Глава Минобразования рассказал о&nbsp;тех, кто не&nbsp;работает, но&nbsp;получает зарплату Глава Минобразования рассказал о тех, кто не работает, но получает зарплату
Бизнес
Самый быстрый мобильный интернет в&nbsp;Кыргызстане. Независимый анализ Ookla&reg; Самый быстрый мобильный интернет в Кыргызстане. Независимый анализ Ookla®
&laquo;1+1&raquo;. Купи один аксессуар в&nbsp;O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО! «1+1». Купи один аксессуар в O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО!
Мы&nbsp;вернулись! Открыт прием заявок на&nbsp;Open Digithon 2020 от&nbsp;Beeline! Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
24 февраля, понедельник
11:03
В Бишкеке на бульваре Эркиндик сломали скамейки В Бишкеке на бульваре Эркиндик сломали скамейки
10:59
День сурка премьер-министра Абылгазиева
10:58
МВД против инициативы об ужесточении наказания за нападения на врачей
10:31
Он ошибся. Мать Элмира Сыдымана просит президента взять дело на контроль
10:30
В Бишкеке пьяный водитель на «Хонде» врезался в столб