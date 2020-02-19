Депутаты БГК недовольны, что их заставляют голосовать за вопросы без обсуждения

«Как можно признать отчет работы управления образования мэрии неудовлетворительным, если мы его не заслушали?» — возмутилась на сессии Бишкекского городского кенеша депутат Валентина Лисниченко.

Отметим, вопрос внесен в повестку дня, но лидер коалиции большинства Жумабек Салымбеков сказал, что с учетом заключения профильной комиссии предложил сразу перейти к постановляющей части без обсуждения и заслушивания отчета.

«Мы можем написать — признать работу удовлетворительной или нет, но не отчет, как написано в постановлении. Мы не имеем права давать оценку, поскольку не заслушали его. Кроме того, в проекте постановления есть пункт «Внести предложение по совершенствованию учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях», но опять же в заключении профильной комиссии об этом ни слова», — сказала Валентина Лисниченко.

Депутат Канатбек Музуралиев призвал прекратить практику, когда голосуют без обсуждения вопроса.

«Мы должны слушать каждого депутата, принять во внимание его мнение. Без отчета как мы можем проголосовать? Мы должны были заслушать докладчика, чтобы он мог отчитаться, а потом принимать решение с учетом заключения профильной комиссии. На своей комиссии это заключение не видели и не обсуждали. Если посмотреть, там просто написано «Садик № 5 Первомайского района». Но, если есть проблемы, надо их слушать, чтобы и СМИ могли написать», — отметил он.

На прошлой сессии БГК практически все вопросы принимали без обсуждения. В том числе Проект детальной планировки и бюджета города.