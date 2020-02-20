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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Предвыборные обещания партии «Республика — Ата Журт». Чего мы так и не дождались

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Предвыборные обещания СДПК. Что выполнили и не сделали за пять лет

Партия «Республика — Ата Журт» на выборах в 2015 году пришла к финишу второй. В Жогорку Кенеше ей принадлежит 28 мандатов.

В период агитации обещали много. Но самым зазывным у «РАЖ» был лозунг «Голосуй за нас, и ты разбогатеешь!». Экс-лидер политорганизации Омурбек Бабанов тогда говорил избирателям, что партия предлагает 15 законопроектов, которые изменят жизнь кыргызстанцев.

Что выполнили:

— таксистам не запретили работать на праворульных авто;

— фермеры получили кредиты под 7 процентов годовых;

— на автодорогах в рамках проекта «Безопасный город» появились видеокамеры;

— реализован проект льготного ипотечного кредитования;

— создан институт детского омбудсмена. Им является заместитель омбудсмена Кыргызстана Гульнара Жамгырчиева;

— введен в действие закон об упрощении предоставления государственных услуг;

— члены фракции «РАЖ» отказались от депутатских привилегий и неприкосновенности;

— разработан закон о привлечении инвестиций в сельскую местность.

Что не исполнили:

— не созданы административные суды;

— не принят закон о строительстве железной дороги «Шелковый путь XXI»;

— будущие школьные педагоги не получили возможности на бесплатное профобразование;

— в Чон-Алае не запустили угольную шахту;

— жители высокогорных районов по-прежнему просят льготы;

— не внесены поправки в Конституцию о создании двухпалатного парламента;

— Нарынская область не стала самым богатым регионом.


— в России не открыто 10 центров помощи мигрантам;

— не ликвидирован институт прокурорского надзора;

— не введена смертная казнь для педофилов;

— инициированы, но не введены прямые выборы мэров;

— не сокращено количество госучреждений.

В 2015-м «Республика — Ата Журт» раздала 72 обещания, исполнено 30,56 процента (данныеPolitmer.kg и сайта Deputat.kg. — Прим. 24.kg).

Исследователи отметили, что по сравнению с коллегами республиканцы потрудились относительно продуктивно.

Мнение эксперта

Политолог Мурат Суюнбаев считает: слабая работа партии и популистские заявления — следствие того, что политические организации формируются вокруг одного человека и строятся на основе родства или землячества, а не общей идеологии.

У нас партийные программы списаны с аналогов других стран и реалий Кыргызстана не отражают.

Мурат Суюнбаев

«Смотрите, у нас две трети населения живет в айылах. Где аграрная партия? То есть самый большой процент электората не охвачен. Мы выбираем депутатов, которые приходят в парламент и не несут ответственности ни перед избирателями, ни перед политсоветом партии, под знаменем которой они баллотировались», — подчеркнул аналитик.

Продолжение следует.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144056/
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