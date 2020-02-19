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Власть

Имя Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева будет носить парк в Бишкеке

В Бишкеке одному из парков присвоят имя Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева. Решение приняли сегодня на сессии Бишкекского городского кенеша.

Как отметил вице-мэр Уланбек Азыгалиев, парк расположен в Первомайском районе, его площадь — более 10 гектаров.

«Сейчас зеленая зона не имеет названия. Вопрос присвоения парку имени Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева инициировал одноименный общественный фонд», — сказал он.

В парке идут строительные работы, открытие запланировано на 13 апреля — ко дню рождения Чолпонбая Тулебердиева.

Чолпонбай Тулебердиев 6 августа 1942 года закрыл телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив захват стратегического плацдарма для выполнения наступательной операции 6-й армии Воронежского фронта. Именем героя названо родное село (Чымгент переименовали в Чолпонбай) и улица в Бишкеке. Школа в селе Селявное Воронежской области, учебное заведение в селе Давыдовка Воронежской области, школа № 2 в городе Нововоронеже Воронежской области, улица в городе Лиски Воронежской области и школа в городе Кара-Куль Джалал-Абадской области также носят имя Героя Советского Союза.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144053/
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