Уволить весь коллектив Агентства автомобильного транспорта предложил депутат

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты рассматривают вопрос внесения изменений в Кодекс «О нарушениях» и Закон «Об автомобильных дорогах».

Нардеп Улугбек Ормонов спросил, сколько нарушений зарегистрировал в 2019 году Минтранс.

Читайте по теме Взятка в $10 тысяч. Замминистра транспорта и дорог водворили в СИЗО ГКНБ

Представитель Госагентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля ответил, что 6 тысяч 200 нарушений. Из них протоколов о перегрузе авто — 1,2 тысячи. После товар перегрузили в другие машины.

Депутат спросил, является ли ответчик представителем агентства, чей директор задержан за дачу взятки. Получив утвердительный ответ, Улугбек Ормонов заявил, что нужно уволить все ведомство.

Их надо полностью уволить. Их руководитель задержан за дачу взятки. Они все заодно. Передайте это главе правительства. Улугбек Ормонов