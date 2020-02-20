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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Мы потрудились эффективно. Лидер «Республики — Ата Журт» оценил работу партии

Лидер фракции «Республика — Ата Журт» Жыргалбек Турускулов заявил 24.kg, что партия за пять лет нахождения в Жогорку Кенеше поработала достаточно эффективно.

По его словам, в 2015 году партийцы обещали избирателям инциировать 15 резонансных законопроектов. «Подписаны и находятся на стадии реализации 11 из них. Это очень хороший результат, я считаю. Но всегда есть к чему стремиться — можем больше», — отметил Жыргалбек Турускулов.

В 2015-м «Республика — Ата Журт» раздала 72 обещания, исполнено 30,56 процента (данные Politmer.kg и сайта Deputat.kg. — Прим. 24.kg).

Исследователи отметили, что по сравнению с коллегами республиканцы потрудились относительно продуктивно.

От 24.kg. Тандем «Республика — Ата Журт» сформировали по обоюдному согласию Омурбека Бабанова и Камчыбека Ташиева в 2015 году перед выборами в Жогорку Кенеш. Лидеры двух партий отмечали, что союз стал объединением не политиков, а политических сил. В декабре 2019-го партия «Республика — Ата Журт» прекратила существование. В апреле на местных выборах и в октябре на парламентских партии «Республика» и «Ата-Журт» пойдут каждая под своим флагом. Лидером «Республики» избрали на съезде 20 декабря прошлого года депутата Жогорку Кенеша Мирлана Жеенчороева. Прежний ее лидер Омурбек Бабанов добровольно сложил полномочия. «Ата-Журт» свой съезд пока не проводила.

Ссылка: https://24.kg/vlast/143976/
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