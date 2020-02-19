Местные выборы обойдутся в 64,2 миллиона сомов. На что пойдут деньги

Местные выборы, которые пройдут 12 апреля в 5 городах и 25 айыльных округах обойдутся бюджету на 4 миллиона дороже, чем планировалось изначально.

В октябре 2019 года, по данным ЦИК со ссылкой на Минфин, планировалось потратить на выборы на местах 60,5 миллиона сомов. Но в представленной смете расходов Центризбиркома указаны 64,2 миллиона.





Из этой суммы 518 тысяч сомов на заработную плату членам УИК получит Баткенская область, 1 миллион 430 тысяч — Джалал-Абадская, 3 миллиона 40 тысяч — Иссык-Кульская, 931 тысяча — Нарынская, 7 миллионов 320 тысяч — Ошская и 1 миллион 840 тысяч — Чуйская области. ЦИК на жалованье запланировано 14 миллионов 825 тысяч.

На служебные поездки уйдет 2 миллиона 433 тысячи сомов. В статье «прочие расходы» значится 21 миллион 715 тысяч сомов. Траты на транспорт 1 миллион 794 тысячи сомов.

Выборы состоятся 12 апреля 2020 года. Регистрация списка кандидатов в депутаты горкенешей заканчивается 13 марта — за 30 календарных дней до дня голосования. В айыльные кенеши — 23 марта — за 20 дней до дня выборов.