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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Большинство кыргызстанцев не знают, какие законы принимает парламент

На сегодня 70 процентов кыргызстанцев не информированы о деятельности Жогорку Кенеша. Об этом свидетельствуют результаты опроса Международного республиканского института (МРИ).

Так, 28 процентов респондентов ответили, что абсолютно не информированы, какие законы принимает Жогорку Кенеш. Еще 42 процента заявили, что, скорее, не знают ничего о работе парламента. Только 3 процента опрошенных сказали, что полностью информированы о работе Жогорку Кенеша.

Интересно, что по сравнению с 2018-м число тех, кто не знает ничего о работе парламента, выросло на 5 процентов.

Из них число людей, которые вообще ничего не знают о принимаемых законах и постановлениях, за год выросло сразу на 4 процента.

Международный республиканский институт (МРИ) провел традиционный опрос среди кыргызстанцев. В опросе участвовали 1 тысяча 483 человека со всей страны. Опрос проводили с 21 ноября по 3 декабря 2019 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/143848/
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