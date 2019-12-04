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Власть

Сооронбай Жээнбеков выделил деньги на поддержку детей-инвалидов

Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому по случаю Международного дня инвалидов из фонда образования при президенте выделено 2 миллиона 300 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Деньги предназначены для оказания поддержки общественных организаций, оказывающих помощь и реабилитационные услуги детям с ограниченными возможностями здоровья в рамках продвижения инклюзивного образования.

По 100 тысяч сомов получат 23 общественные организации из всех регионов страны.
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