Скандал с феминале. За Миру Джангарачеву заступился только один депутат

Только один депутат Жогорку Кенеша выступил в защиту теперь уже бывшего директора Музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева Миру Джангарачеву.

Член фракции «Бир Бол» Джаныбек Бакчиев сегодня, выступая на заседании комитета по правопорядку, заявил: «Министерство культуры приняло неправильное решение, уволив Миру Джангарачеву с должности директора музея».

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Министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов согласился с депутатом и отметил, Мира Джангарачева действительно положительно изменила облик музея ИЗО. Чиновник также признал, что претензий к директору музея не было.

Азамат Жаманкулов пояснил, что нельзя было допускать мероприятие в таком виде, тем более в нашей стране.

«У нас иной менталитет и другая культура. Такое возможно в Европе, вот пусть там и происходит. Но не у нас», — сказал глава Минкульта.

Однако депутата такой ответ не устроил.

«Вы, как руководитель, должны более широко смотреть, в том числе на решения кадровых вопросов. Человек, исходя из соображений этики госслужащего, достаточно эмоционально отреагировал на замечания и общественное мнение. Надо было ее как-то поддержать, возможно, просто объявить взыскание. Прошу еще раз встретиться с Мирой Джангарачевой и рассмотреть вопрос о ее восстановлении в должности директора музея ИЗО», — сказал Джаныбек Бакчиев.

Мы не можем себе позволить разбрасываться кадрами. Джаныбек Бакчиев

В Бишкеке проходит первая феминале современного искусства. В течение 17 дней в музее ИЗО имени Гапара Айтиева открыта масштабная экспозиция с работами 56 художниц и художников из 22 стран.

Однако активистов возмутил перформанс, вызвавший бурные обсуждения в соцсетях, о тяжелой участи молодых женщин — девушка, моющая в тазу бараньи потроха, или обнажившиеся женщины.