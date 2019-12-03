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Власть

Рита Карасартова назначена директором Агентства начального профобразования

Директором Агентства начального профессионального образования назначена Рита Карасартова. Приказ подписал премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, Таалайбек Чолпонкулов снят с должности по собственному желанию. Он работал в агентстве с 2009 года.

Сегодня министр образования и науки Каныбек Исаков представил нового директора коллективу Агентства начального профессионального образования.

«Министр поблагодарил Таалайбека Чолпонкулова за проделанную работу и пожелал новому руководителю продолжать начатые реформы», — отметили в ведомстве.
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