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Власть

Сооронбай Жээнбеков назвал приоритетным направлением заботу и помощь ЛОВЗ

«Забота и помощь гражданам с ограниченными возможностями здоровья всегда будут одним из приоритетных направлений государственной политики», — об этом говорится в обращении президента КР Сооронбая Жээнбекова в связи с Международным днем инвалидов. Текст распространила пресс-служба главы государства.

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Президент отметил, что государство стремится поддерживать граждан с ограниченными физическими возможностями, создавать необходимые условия для их учебы, быта, труда, реализации таланта и обеспечить защиту их прав, социальной реабилитации и эффективного интегрирования в общественную жизнь.

«Выражаю глубокую благодарность родителям и работникам социальных учреждений, которые окружают заботой детей с ограниченными возможностями здоровья, обучают и неустанно трудятся над созданием благоприятных условий для их духовного развития», — отмечается в обращении.

Глава государства напомнил, что Кыргызстан в этом году ратифицировал Конвенцию Организации Объединенных Наций о правах инвалидов.

«Нам нельзя забывать о том, что забота и всесторонняя помощь нуждающимся — общая задача как государственных органов, так и всего нашего общества», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
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