Нам нужны компетентные министры. Депутат хочет изменить требования к кандидатам

Депутат парламента снова предлагает переписать Закон «О политической службе». Марлен Маматалиев подготовил новый проект документа. Он объяснил 24.kg, зачем и почему.

Напомним, в марте нардеп уже выступал за изменения в законе, но отказался от них, потому что они вызвали критику.

По словам Марлена Маматалиева, должны быть введены новые понятия, как «политический государственный служащий», «политический муниципальный служащий», «близкие родственники».

«Если какой-то чиновник шагнул вверх по карьерной лестнице и занял пост министра или заместителя министра, то его родственники ни под каким предлогом в этом ведомстве трудоустроиться не могут», — прокомментировал корректировки Марлен Маматалиев.

Он добавил, что будут введены иные ограничения в сфере действия Закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», а также установлены квалификационные требования к политическим служащим в соответствии с законодательством.

«Нам нужны компетентные руководители, значит, претендент на министерский портфель или главный пост в каком-либо госагентстве или комитете должен иметь определенный стаж работы на госслужбе или в сфере, близкой к той, которую он будет курировать», — сказал Марлен Маматалиев и добавил, что квалификационные требования помогут регулировать качественный и профессиональный состав членов правительства.

В Минсельхоз, к примеру, не должен прийти человек из мира хореографии или кино. Марлен Маматалиев

Кроме того, предусматриваются основания и случаи прекращения политической службы в соответствии с нормами законодательства и допускается использование национального резерва кадров при рассмотрении кандидатов на вакантные политические должности.