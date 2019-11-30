В Бишкеке в 2020 году пройдет I экономический форум Европейский Союз — Центральная Азия. Об этом заявили на 16-м заседании комитета по сотрудничеству между КР и ЕС, сообщил МИД республики.

Стороны обсудили инициативы по реализации нового соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Кыргызстаном и Евросоюзом, а также реализацию новой стратегии ЕС по Центральной Азии.

Европейская сторона отметила достижения Кыргызстана в сфере демократии и выразила важность продолжения реформ, направленных на усиление верховенства права.