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Власть

В Бишкеке пройдет I экономический форум Европейский Союз — Центральная Азия

В Бишкеке в 2020 году пройдет I экономический форум Европейский Союз — Центральная Азия. Об этом заявили на 16-м заседании комитета по сотрудничеству между КР и ЕС, сообщил МИД республики.

Стороны обсудили инициативы по реализации нового соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Кыргызстаном и Евросоюзом, а также реализацию новой стратегии ЕС по Центральной Азии.

Европейская сторона отметила достижения Кыргызстана в сфере демократии и выразила важность продолжения реформ, направленных на усиление верховенства права.
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