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Власть

В Жогорку Кенеше переписывают закон о Торгово-промышленной палате

В Жогорку Кенеше переписывают закон о Торгово-промышленной палате. Депутат Экмат Байбакпаев предлагает взять за основу пример Турции.

По его словам, в соответствии с национальным законодательством, членство в палатах и биржах Турции является обязательным. «Одной из обязанностей представителей ТПП является создание особых промышленных зон и центров разработки технологий. В Казахстане, например, систему ТПП в последние годы радикально изменили. Саму палату упразднили, взамен наладили работу Национальной палаты предпринимателей (НПП РК). Нам нужно реформировать Торгово-промышленную палату», — считает Экмат Байбакпаев.

Он предлагает изменить порядок избрания руководителя ТПП и формат предоставления отчета о проделанной работе, дополнить рядом новых задач, связанных с членством Кыргызстана в ЕАЭС.

За 35 лет с момента учреждения ТПП КР сменилось четыре руководителя. В среднем каждый глава проработал почти девять лет. Экмат Байбакпаев уверен — это неэффективно. Он выступает за сокращение сроков работы руководителя ТПП КР. По его мнению, периодическая смена в руководстве, отмена права на повторное переизбрание повысит динамичность развития Торгово-промышленной палаты и усилит прозрачность.
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