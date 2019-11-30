Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 ноября

Эмильбек Каптагаев назначен директором Национального института стратегических исследований Кыргызстана.

Кубанычбек Шадыбеков освобожден от должности в октябре 2019 года в связи с переходом на другую работу.

Эмильбек Каптагаев родился 18 июня 1957-го в селе Чок-Тал. Окончил Кыргызский государственный университет.

Возглавлял аппарат временного правительства после апрельских событий. Позднее назначен руководителем аппарата президента КР. Летом 2013 года стал губернатором Иссык-Кульской области.

Освобождены от должности судьи Конституционной палаты.